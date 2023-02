Umweltfrevler entsorgen rund 200 Altreifen in der Natur

Am vergangenen Sonntagmittag hat das Polizeikommissariat Bad Münder einen Hinweis auf eine illegale Abfallentsorgung in seinem Zuständigkeitsbereich bekommen: Umweltfrevler hatten in einem Waldstück südlich der Landesstraße 425 zwischen Bessinghausen und Haus Harderode rund 200 Altreifen – teilweise mit Felge – sowie vier mit Altöl gefüllte 100-Liter-Kunststofffässer wild entsorgt. Dazwischen fanden die Beamten zudem Beutel mit diversen Stoffresten und eine Pkw-Kofferraumabdeckung. Daher fragen die Ermittler nun, wem in den Tagen zuvor verdächtige Aktivitäten im fraglichen Bereich aufgefallen sind, die mit der illegalen Abfallentsorgung in Zusammenhang gebracht werden könnten. „Wer kennt Personen, die in Besitz dieser Kunststofffässer waren sowie eine solch große Anzahl an Altreifen gelagert hatten und diese nun am vorherigen Lagerort fehlen?“, fragt die Polizei und bittet um Hinweise unter den Telefonnummern 05042/93310 (Dienststelle Bad Münder) oder 05156/785900 (Dienststelle Coppenbrügge). cm