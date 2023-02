Toyo Tires: Gegensätzliche Entwicklungen und rückläufiges Betriebsergebnis

Die Toyo Tire Corporation blickt auf ein Geschäftsjahr mit gegensätzlichen Entwicklungen zurück. Während der japanische Reifenhersteller seine Umsätze um gut ein Viertel steigern konnte, brach der operative Gewinn um immerhin 17 Prozent ein. Dabei hatte Toyo Tires sogar mit einem noch geringeren operativen Gewinn gerechnet; die Rohstoffkosten hatten sich vorteilhafter als erwartet entwickelt. Dieses Betriebsergebnis schlug sich natürlich auch negativ in der Rendite nieder. Während der Konzern hier eine Umsatzrendite in Höhe von 8,9 Prozent erreichte, gelangen dem Reifenbereich von Toyo Tires sogar 10,2 Prozent. Für das bereits laufende Jahr prognostiziert der Hersteller um rund zehn Prozent steigende Umsätze sowie einen um 13 Prozent steigenden operativen Gewinn. Unterdessen betonte Toyo Tires noch einmal, man werde im neuen Werk in Serbien in der zweiten Jahreshälfte die vorerst geplante Nennkapazität von fünf Millionen Pkw-Reifen erreichen, von denen rund drei Millionen in Europa vermarktet werden sollen. ab

