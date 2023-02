Yokohama: 7.500 Euro Spende für Erdbebenopfer

Yokohama Rubber und der von Mitarbeitern unterstützte „Yokohama Magokoro Fund“ spenden zusammen rund 7.500 Euro, um Hilfsmaßnahmen in der vom Erdbeben betroffenen Regionen in Syrien und der Türkei zu unterstützen. Das Geld wird über das japanische Rote Kreuz überwiesen. „Wir alle hier bei Yokohama Rubber beten, dass die Menschen in den betroffenen Gebieten so schnell wie möglich zu ihrem normalen Leben zurückkehren können“, heißt es aus dem Unternehmen. cs