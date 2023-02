Leibold rückt zum General Manager bei Tyremotive auf

Nachdem Jochen Freier zum 1. Februar seine restlichen Anteile an der Tyremotive GmbH (Kitzingen) an die niederländische Global Automotive Investments Holding B.V. (GAI) verkauft hat und im Zuge dessen zugleich als Geschäftsführer bei dem unterfränkischen Reifengroß-/Onlinehändler und Räderhersteller (Marke IT-Wheels) zurückgetreten ist, gibt es von dort eine weitere Personalie zu vermelden. Denn Christian Leibold, seit Mitte 2021 in Diensten der Kitzinger und bis dato ihr Sales & Logistics Director, ist parallel zu alldem zum General Manager bei Tyremotive aufgestiegen. christian.marx@reifenpresse.de