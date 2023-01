Kein Brand in Yokohama-Reifenwerk

Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) stellt unmissverständlich klar, dass es in seinem Reifenwerk im israelischen Hadera entgegen eines anders lautenden Medienberichtes keinen Brand gegeben habe. An dem Standort, der seit der Übernahme der Alliance Tire Group (ATG) zu dem japanischen Reifenhersteller gehört, werde ebenso wie in allen anderen Werken des Unternehmens in Japan oder Indien völlig normal – also ohne besondere Vorkommnisse – produziert, wie YOHT-COO Anil Gupta bestätigt. Man bedauere den unbestätigten Bericht über ein Feuer in Hadera und die dadurch ausgelöste Verwirrung in der Branche. „Wir freuen uns mitteilen zu können, dass unsere Fertigungsteams wie gewohnt arbeiten“, unterstreicht zusätzlich David Geraghty, Präsident der Yokohama Off-Highway Tires America Inc. Die Falschmeldung sei mittels Smither’s Report verbreitet, wo man dies inzwischen eingeräumt habe und ebenfalls bedauere. Eine Richtigstellung soll alsbald auch von dieser Seite erfolgen. cm