Nokian Tyres führt neuen Hafenreifen seiner HTS-G2-Familie ein

Nokian Tyres hat einen neuen Hafenreifen vorgestellt. Der HTS G2 L-5S, der dieser Tage in den Markt kommt, zeichne sich dabei durch seine unprofilierte extratiefe Lauffläche aus, die Stabilität und Haltbarkeit gewährleisten soll und insofern Sicherheit und Effizienz. Die Lauffläche sei sogar noch dicker als die des bisherigen Hafenreifenmodells L-4S. Der HTS G2 L-5S sei dabei speziell für die Bereifung der Vorderachse in der Größe 18.00-25 konzipiert, sei aber auch für die Rundumbereifung von Teleskopladern und großen Staplern geeignet. Der neue HTS G2 L-5S ergänze dabei die HTS-G2-Reifenfamilie von Nokian Tyres. „Gerade bei anspruchsvollen Reach-Stacker-Vorderreifenanwendungen hält die glatte, extratiefe und verschleißarme Lauffläche bis zu 35 Prozent länger als unser bisheriger vergleichbarer Reifen – je nach Einsatzort und Anwendung“, sagt Kimmo Kekki, Produktmanager bei Nokian Tyres. „Nimmt man das stabile, gleichmäßige Handling, die hohe Tragfähigkeit und die hervorragende Pannensicherheit hinzu, hat man einen echten Effizienz-Booster in den Händen.“ ab