Ende des Motorsportengagements bei Falken in Nordamerika

Falken stellt sein Motorsportprogramm ein – in Nordamerika. Wie es dazu in US-amerikanischen Medien heißt, wolle man das bisher entsprechend genutzte Budget künftig ins allgemeine Marketing sowie in Produkteinführungen investieren. Von dem Rückzug ab dieser Saison betroffen sind eine Drift- und eine Offroadmeisterschaft. Anders als in Europa, pflegt Falken in Nordamerika bereits seit Jahren kein größeres Engagement mehr im Langstreckensport. Auf Nachfrage bei Falken Tyre Europe wird von dort bestätigt: „Wir sind in diesem Jahr wieder am Nürburgring dabei“, man setze also das Motorsportengagement in Europa fort. Details zu den einzelnen Langstreckenrennen, wozu auch das überaus populäre 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gehört, würden beizeiten veröffentlicht. ab