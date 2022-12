Racing Group Eifel und Adrenalin Motorsport setzten weiter auf Nexen

Hat Nexen Tire unlängst eine „positive Gesamtbilanz“ der Motorsportsaison 2022 bzw. seines Engagements in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) ziehen können, hat der Reifenhersteller jetzt offiziell bestätigt, auch 2023 seine langjährigen Partnerschaften mit dem Sportwagenzentrum Eifel und dem Team Adrenalin Motorsport weiter fortzuführen. Nach den von den Fahrern zuletzt gezeigten Topleistungen freue man sich schon jetzt auf eine im kommenden Jahr dann wohl noch spannendere Saison, heißt es. Beide Rennställe wollen die Pause bis zum Start ins erste Rennen 2023 demnach nun nutzen, um ihre Wagen technisch zu optimieren, während Nexen Tire alle Ergebnisse der letzten Rennen analysieren und an der Performance seiner Rennreifen arbeiten will. „Die so weiterentwickelten Reifen Nexen Tire ‚N‘Fera SW01‘ und ‚N’Fera SS01‘werden die Teams bei der Jagd zum Sieg noch besser unterstützen können“, ist man bei dem Hersteller überzeugt, der das Erlebnis Motorsport auch 2023 wieder mit seinen Kunden teilen will. cm