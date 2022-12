Würth-Gruppe passt Preise an, aber nicht in allen Fokusbereichen

Da die Lage auf den Beschaffungsmärkten „nach wie vor angespannt“ sei, kündigt Würth zum 1. Januar eine Preisanpassung an, von der allerdings einige Produktbereiche ausdrücklich ausgenommen werden. Wie das Handelsunternehmen in einem Kundenanschreiben mitteilt, werde etwa Bremsflüssigkeit ab dem neuen Jahr vier Prozent teurer und Handwerkzeuge sogar 7,9 Prozent. Keine Preisänderungen geben soll es hingegen bei den sogenannten „Fokusgruppen“ Bremsenreiniger, Scheibenklar sowie bei Schrauben & Co., also bei Verbindungselementen, wofür das Handelsunternehmen im Markt besonders bekannt ist. Die Würth-Kunden dürften darüber hinaus „versichert sein, dass wir beständig daran arbeiten, die Anpassungen für Sie so gering wie möglich zu halten“, heißt es dazu abschließend. ab