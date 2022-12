Deutsche Pkw-Neuzulassungen tragen positiven Europatrend

Auch wenn die Pkw-Neuzulassungen im November europaweit mit plus 17,4 Prozent noch einmal deutlich anzogen haben gegenüber dem Vorjahresmonat, bleibt der Jahresverlauf weiterhin negativ, und zwar mit minus 5,8 Prozent. Der deutsche Markt treibt dabei die Entwicklung positiv voran. Wie der Herstellerverband ACEA schreibt, seien hierzulande im November mit 260.512 31,4 Prozent bzw. 62.254 mehr neue Pkw erstmals zugelassen worden als im Vergleichsmonat. Aufs bisherige Jahr gerechnet liegen die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland damit jetzt nur noch minus 2,4 Prozent bzw. 57.463 unter dem Vorjahr. Damit weist die ACEA-Statistik Deutschland als besten Automarkt unter den fünf großen Märkten Europas aus. Der November ist bereits der vierte Monat in Folge mit einem Plus in der europäischen Zulassungsstatistik. ab