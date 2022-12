Nominierungen für Tire Technology International Awards können abgegeben werden

Im Rahmen der kommenden Tire Technology Expo, die vom 21. bis 23. März wieder in Hannover stattfindet, sollen erneut die begehrten Auszeichnungen der Messe vergeben werden. Angesichts eines immer breiter werdenden Spektrums an technischen Errungenschaften in der Reifenindustrie wollen die Verantwortlichen nun deutlich mehr Awards vergeben. Anstatt wie zuletzt sieben werden nun 14 Awards vergeben. Das sind nun:

Environmental Achievement of the Year – Tire Design

Environmental Achievement of the Year – Manufacturing

Environmental Achievement of the Year – Industry Contribution

Chemicals and Compounding Innovation of the Year

Materials Innovation of the Year

R&D Breakthrough of the Year

Tire Manufacturing Innovation of the Year

Tire Industry Supplier of the Year

New Tire Technology of the Year

Tire Concept of the Year

Tire of the Year

Tire Manufacturer of the Year

Hinzu kommen noch folgende Preise:

Young Scientist Prize

Lifetime Achievement Award

Nominierungen für diese zwölf plus zwei Kategorien können ab sofort und bis zum 16. Januar 2023 online auf der Internetseite der Messe abgegeben. ab