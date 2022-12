Vipal Rubber erhält Award auf heimischer Fachmesse Fenatran

Vipal Rubber ist auf der wichtigsten Fachmesse für das Speditionsgewerbe in Brasilien, der Fenatran, mit dem NTC Transport Suppliers Award ausgezeichnet worden. Damit würdigt der brasilianische Verband für Güterverkehr und Logistik Unternehmen in verschiedenen Kategorien für ihre herausragenden Leistungen. Vipal Rubber erhält den Award in der Kategorie Reifenrunderneuerung. Das aus Brasilien stammende Unternehmen betreibt in Lateinamerika ein Runderneuerungsnetzwerk mit rund 250 Franchisebetrieben, 200 davon allein in seinem Heimatmarkt, heißt es dazu in einer Mitteilung. Tales Pinheiro, Marketingmanager von Vipal Rubber, betonte anlässlich der Award-Vergabe: „Eine Anerkennung wie diese ist eine krönende Bestätigung, dass wir uns weiterhin auf dem richtigen Weg befinden.“ Vipal Rubber präsentierte im November auf der Fenatran außerdem einen neuen Laufstreifen für die Kaltrunderneuerung. Das Profil DV-RT5 sei für die Antriebsachse entwickelt worden und werde für den Fernverkehr empfohlen, könne dem Hersteller zufolge aber auch im Regionalverkehr eingesetzt werden; die M+S-Markierung signalisiere eine „gute Performance“ auch unter winterlichen Bedingungen. ab