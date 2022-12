Einzelner Mitarbeiter ermöglicht Cyberangriff auf Continental

Nachdem Continental vor wenigen Tagen erstmals öffentlich Stellung zum Cyberangriff und dem Diebstahl von rund 40 Terabyte an Daten bezogen hat, dringen jetzt weitere Details dazu an die Öffentlichkeit. So berichtet das Handelsblatt exklusiv aus einem Conti-internen Webcast, in dem IT-Sicherheitschef Dirk Ahrens den Weg erläuterte, über den die Ransomware-Gruppe namens „Lockbit 3.0“ Zugriff aufs Computersystem des Zulieferers und Reifenhersteller erhielt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN