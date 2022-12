Continental eröffnet ersten BestDrive-Standort in Dubai

Dass Continental seine Marken international vereinheitlichen will, unter denen das Unternehmen im Reifenhandel auftritt, ist seit Längerem offensichtlich. Erst im Laufe dieses Sommers hatte das deutsche Unternehmen etwa seine Retailstandorte in Österreich und in der Schweiz in BestDrive by Continental umgewidmet. Dadurch gehen Einzelhandelsmarken wie Profi Reifen oder Reifen John in Österreich bzw. Pneu Egger oder Adam Touring in der Schweiz aus dem Markt, auch wenn die Standorte natürlich auch zukünftig betrieben werden. Auch in Frankreich, Belgien, Tschechien und Irland etwa tritt Continental im Retailgeschäft unter BestDrive auf. Jetzt hat das Unternehmen seinen ersten Standort in Dubai unter dem Label BestDrive by Continental eröffnet und damit den dritten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Geführt wird der Reifenhandel durch den Partner Emirates for Universal Tyres L.L.C. ab