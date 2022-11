Continental benennt nun auch Adam-Touring- und Pneu-Egger-Filialen um

Nachdem Continental erst vor wenigen Wochen angekündigt hat, nach und nach alle Filialen des Reifen- und Autoservicedienstleisters ContiTrade Austria in BestDrive by Continental umzubenennen, folgen nun auch die über 70 Standorte in der Schweiz. Einer Mitteilung zufolge sollen demnach die Filialen von Adam Touring und von Pneu Egger – derzeit die beiden Handelsmarken von ContiTrade Schweiz – in BestDrive by Continental umbenannt werden; die „schrittweise Umgestaltung“ soll Anfang des kommenden Jahres starten.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN