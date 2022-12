Michelin streicht in Frankreich deutlich weniger Stellen als geplant

Michelin streicht in Frankreich augenscheinlich deutlich weniger Stellen, als der Hersteller dies bei der Ankündigung im Januar 2021 unter der Überschrift „Vereinfachungs- und Wettbewerbsfähigkeitsprojekt“ geplant hatte. Damals habe der Hersteller in seinem Heimatmarkt „bis zu 2.300“ von den rund 20.000 Stellen abbauen wollen, dies dabei aber ohne Kündigungen, also auf freiwilliger Basis. Wie es dazu nun heißt, würden jetzt lediglich 1.600 Stellen im Rahmen von Frühverrentungen oder über die Zahlung von Abfindungen entfallen, 600 davon in den Fabriken; hier hatte Michelin ursprünglich 1.200 Stellen streichen wollen. „In dieser Zeit der ununterbrochenen Krise ist es eine der Prioritäten der Gruppe, die Produktion zu steuern und die Lieferungen an die Kunden zu sichern“, betonte dazu ein Michelin-Sprecher. Michelin zufolge schaffe man in den Jahren 2021 bis einschließlich 2023 in Frankreich auch 830 neue Stellen. ab