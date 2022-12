Apollo Tyres weiht neues Advanced Tyre Testing in Indien ein

Apollo Tyres hat heute am globalen F&E-Zentrum im indischen Chennai eine neue Testeinrichtung in Betrieb genommen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, biete das neue Advanced Tyre Testing im Rahmen der Reifenentwicklung etliche Möglichkeiten, „die Effizienz und Effektivität unserer Produktentwicklung bei Pkw- und Zweiradreifen“ sowohl für die Erstausrüstung als auch die Ersatzmärkte zu verbessern. Zu den Anlagen zählt etwa ein an die Bedürfnisse von Apollo Tyres angepasster Flachbahnprüfstand sowie ein schallfreier Raum. Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer (CTO) bei Apollo Tyres sagte anlässlich der feierlichen Einweihung: „Wir legen großen Wert auf eine kontinuierliche Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Produktentwicklung, und diese neue Anlage wird unsere Testmöglichkeiten für künftige Fahrzeugmodelle weiter ausbauen. Wir werden in der Lage sein, die Leistung unserer Produkte durch realitätsnahe Simulationen in dieser Einrichtung fein abzustimmen. Dies steht im Einklang mit der Vision 2026 von Apollo Tyres, in der Technologie eine der wichtigsten Säulen ist.“ ab