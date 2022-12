Großhändler Küke eröffnet weiteren Standort

Die Küke Vertriebsgesellschaft mbH expandiert und hat einen weiteren Standort in Söhnstetten bei Ulm eröffnet. Schon seit November hat der Großhandel begonnen sein neues Lager- und Distributionszentrum Süd, das nahe dem logistisch wichtigen Knotenpunkt zwischen den Autobahnen 7 und 8 gelegen ist, schrittweise aufzustocken und in die laufenden Betriebsprozesse zu integrieren. Im Januar soll das neue Logistikzentrum mit mehr als 6.000 Quadratmetern Fläche in Betrieb gehen. Gelagert werden nach Unternehmensangaben dort hauptsächlich Lkw-Reifen der zu Hersteller Prinx Chengshan gehörenden Marke Austone. Damit trage man als deren Generalimporteur ihrer „stetig wachsenden Beliebtheit“ Rechnung und erhöhe mit Blick auf die eigenen Kunden im Süden signifikant die Lieferkapazität, Verfügbarkeit sowie Geschwindigkeit, heißt es weiter. Laut Küke ermögliche der neue Standort außerdem eine direkte Abholung (gegen Rabatt) sowie 24h-Expresslieferungen (mit Aufschlag). „Sowohl Küke als Reifengroßhandel wie auch Austone als Marke sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Erweiterung unseres Logistiknetzwerkes um den Kontraktlogistikstandort Süd ist uns wichtig, damit wir mit unseren Kunden noch enger zusammenarbeiten können. Zudem erreichen wir noch mehr Performance und sparen bei der Lieferung nachhaltig Kohlendioxid“, sagt Geschäftsführer André Küke. cm