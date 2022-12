Offroad-Lambo exklusiv auf Bridgestone-Reifen

Mit dem auf 1.499 Exemplare limitierten Huracán Sterrato hat Lamborghini seinen ersten Supersportwagen vorgestellt, der auch abseits befestigter Straßen maximalen Fahrspaß bieten soll. Nicht verwunderlich ist daher, dass sich der Hersteller bei der Erstausrüstungsbereifung des Fahrzeuges für ein für Offroadeinsätze geeignetes Profil entscheiden hat. Bei dem Auto, dessen Produktion im kommenden Februar anlaufen soll, wird demnach ab Werk exklusiv Bridgestones „Dueler“ in den Dimensionen 235/40 R19 an der Vorder- sowie in 285/40 R19 an der Hinterachse verbaut. Er soll gleichermaßen „zum Fahrgefühl, zur Emotion und zum Fahrspaß“ des Autos beitragen. Zumal dem Reifen ein „Höchstmaß an Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an jede Bedingung und jeden Untergrund“ bescheinigt wird. „Diese maßgeschneiderten Bridgestone-Reifen wurden so entwickelt, dass sie zu 100 Prozent zur DNA des Fahrzeuges passen einschließlich eines innovativen Profildesigns und einer hochmodernen Laufflächenmischung. Diese sorgt sowohl auf Schotter als auch auf Asphalt für perfekten Grip und bietet gleichzeitig hervorragendes Handling und Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten“, sagt Lamborghini über die Reifen. Sie verfügen demnach über Runflat-Notlauftechnologie, sodass selbst bei völligem Druckverlust mit ihnen noch mindestens 80 Kilometer mit maximal 80 Kilometern pro Stunde zurückgelegt werden können. cm