Norma B. Clayton wird Board-Mitglied bei Goodyear

Mit Wirkung zum 28. November hat das Board of Directors der Goodyear Tire & Rubber Company ein neues Mitglied bekommen: Norma B. Clayton. Ihre globale Führungserfahrung in den Bereichen Fertigung, Betrieb, Technologie, Innovation und Human Resources werde für den Konzern und seine Aktionäre „von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Geschäft aufbauen und unsere Rolle als Mobilitätsanbieter in einer sich schnell entwickelnden Branche gerecht werden“, ist Goodyears Chairman, Chief Executive Officer und Präsident Richard J. Kramer überzeugt. Clayton hat bis 2016 fast 20 Jahre in Diensten von Boeing gestanden und diverse Führungspositionen bei dem Flugzeughersteller bekleidet. Davor hatte sie für Lockheed Martin und General Electric gearbeitet, nachdem sie ihre Karriere bei General Motors gestartet hatte. cm