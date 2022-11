Bohnenkamp passt ZuschlÃ¤ge erneut an

Die Bohnenkamp AG passt erneut ihre Diesel- und Ressourcenzuschläge an. Wie der Großhändler aus Osnabrück in einem aktuellen Kundenanschreiben erläutert, müsse man „auch im November mit Blick auf die weiterhin hohen Energie- und Logistikkosten“ einen entsprechenden Zuschlag auf Bestellungen erheben. Bei einem Warenwert von bis zu 200 Euro umfasse dieser 4,5 Prozent des Nettobestellwertes, also bis zu neun Euro; ab 200 Euro würden dann pauschal 22,50 Euro aufgeschlagen. Bohnenkamp hatten den als „temporär“ beschriebenen Aufschlag zum 1. April eingeführt und ihn seither in seiner Höhe mehrfach angepasst. ab