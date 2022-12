Corona-bedingte Verschiebung: Automechanika Shanghai nicht mehr in diesem Jahr

Laut den Veranstaltern der Shenzhen-Edition der Automechanika Shanghai wird die eigentlich für die Zeit vom 20. bis zum 23. Dezember dieses Monats angesetzte Messe nicht stattfinden. Angesichts der Corona-Maßnahmen in China, mit der eine weitere Verbreitung des Virus in dem Land eingedämmt werden soll, habe man sich zu einer Verschiebung der Veranstaltung entschlossen. Ein neuer Termin für sie steht allerdings noch nicht fest bzw. wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. „Die Entscheidung ist im Hinblick auf eine stärkere Beteiligung vor Ort gefällt worden, um Ausstellern und Besuchern gleichermaßen ein wertvolleres Messeerlebnis bieten zu können“, wie einer Mitteilung zu dem vorläufigen Ausfall der Messe respektive deren Verschiebung zu entnehmen ist. Um das „Momentum zum Jahreswechsel“ aufrechtzuerhalten, will man vor diesem Hintergrund die zum Event gehörende Onlineplattform AMS Live noch bis zum 10. Januar weiterlaufen lassen für einen Informationsaustausch und die Vernetzung an der Geschäftsanbahnung interessierter Anbieter und potenzieller Abnehmer von deren Produkten/Dienstleistungen. cm