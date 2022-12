Vorverkauf für das 24-Stunden-Rennen im Mai gestartet

Es dauert zwar noch rund ein halbes Jahr, bis am Nürburgring wieder das größte deutsche Motorsportereignis des Jahres beginnt. Dennoch haben die Veranstalter des 24-Stunden-Rennens jetzt und damit „pünktlich zur Weihnachtszeit“ den Vorverkauf von Eintrittskarten gestartet. Das Rennen selbst beginnt am Sonnabend, den 20. Mai, das Rennwochenende allerdings bereits am Himmelfahrts-Donnerstag, den 18. Mai. Für das Rennen sowie die Qualifyers einen Monat zuvor werden außerdem wieder Camping- und Parkflächen rund um den Nürburgring für Übernachtungsbesucher geöffnet. Weitere Details etc. finden Sie hier auf der Seite des Veranstalters. ab