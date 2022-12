Wechsel in der DKG-Geschäftsführung

Der Vorstand der Deutschen Kautschukgesellschaft e.V. (DKG) beruft den bisherigen Leiter der Geschäftsstelle Michael Patrick Zeiner mit Wirkung ab 1. Januar zum neuen Geschäftsführer. In den Jahren 2021 und 2022 hatte Prof. Dr. Andreas Limper diese Position als geschäftsführender Vorstand inne. „Der Beschluss, Herrn Zeiner zum Geschäftsführer zu berufen, fiel einstimmig. In der kurzen Zeit, in der Herr Zeiner in der DKG aktiv ist, konnte er bereits eigene Akzente setzen und hat bewiesen, dass er eine Organisation wie die DKG führen und neue Impulse geben kann“, sagt der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Hans-Martin Issel. cm

