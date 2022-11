TYSYS-Pro-Service lockt etliche Neukunden – Neuer Imagekatalog

Mit dem TYSYS Pro genannten Servicebaustein will der Großhändler und Komplettradanbieter unter dem Dach der Goodyear Retail Systems (GRS) „Akzente am Markt“ setzen, könnten im Shop mit einem entsprechenden Pro-Logo versehene Artikel doch für die Auslieferung am Folgetag bis 18 Uhr bestellt werden. Diese Service- und Lieferversprechen gelte auch im Winter, heißt es dazu aus Köln vom GRS-Sitz. Die Lieferung erfolge dabei „unabhängig von Paketdienstleistern sicher und schnell per Spedition; gleichzeitig verzichtet TYSYS auf Verpackungsmaterial“ – das spare „Zeit und tonnenweise Müll“.

