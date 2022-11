Kautschukadditiv „Vestenamer“ wird jetzt von Biesterfeld vertrieben

Der Chemiekonzern Evonik arbeitet mit zwei neuen Vertriebspartnern im Bereich der Hochleistungskunststoffe zusammen. Mit Wirkung bereits zum 1. Oktober übernahm TER Chemicals den Vertrieb von „Vestosint“-Polyamid-12-Pulvern (PA12) in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika), und seit dem 1. November koordiniert die Biesterfeld Performance Rubber GmbH den Vertrieb des Kautschukadditives „Vestenamer“ im selben Markt. Während „Vestosint“ in Anwendungen der Pulverbeschichtung sowie in Lack- und Farbformulierungen zum Einsatz kommt, wird „Vestenamer“ seit Jahren in der Kautschukindustrie verwendet, wo es Anbieteraussagen zufolge als weltweit vielseitigstes Polyoctenamer „eine Reihe unterschiedlicher Herausforderungen bei der Compoundierung und Verarbeitung von Gummi lösen“ könne. Wie es weiter heißt, verbessere es beispielsweise die dynamischen Eigenschaften eines Vulkanisats, aber eingesetzt wird es bekanntlich auch rund um die Wiederverwertung von Altreifen/Altgummi etwa im Straßenbau. cm