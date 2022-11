Markt motorisierter Zweiräder weiter in etwa auf Vorjahresniveau

Präsentiert sich der deutsche Kfz-Markt mit Stand Ende Oktober insgesamt im Minus, so ist die Lage im Segment der motorisierten Zweiräder deutlich positiver. Zwar bewegen sich ihre Neuzulassungen gemäß den Zahlen des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) auch „nur“ in etwa auf demselben Niveau wie nach den ersten zehn Monaten 2021, aber eine fast schwarze Null ist allemal besser als das Minus von beinahe sechs Prozent im Gesamtmarkt. Dabei sieht es in Teilbereichen bei den Zweirädern sogar noch erfreulicher aus, wie Zuwächse von mehr als 13 und sogar über 19 Prozent auf fast 16.800 respektive knapp 33.000 Kraftroller und Leichtkraftroller zeigen. Selbst bei den Leichtkrafträdern steht mit bis dato gut 32.400 von ihnen noch ein immerhin annähernd zweiprozentiges Plus unterm Strich. Doch all dies genügt nicht, um den zwischen sieben und acht Prozent liegenden Rückgang der Kraftradneuzulassungen auf fast 101.100 Maschinen zu kompensieren. Zumal letztere Gattung das mit Abstand größte Teilsegment bei den motorisierten Zweirädern ist. Folglich resultiert daraus in der Gesamtsicht über alle vier genannten Fahrzeugarten mit summa summarum 183.300 Maschinen eben doch eine ganz leicht rot gefärbte Null. christian.marx@reifenpresse.de