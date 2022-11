Goodyear bleibt Presenter der Digitalen Nürburgring Langstrecken-Serie

Nach dem Ende der regulären Nürburgring-Langstreckenserie Anfang November beginnt morgen nun die bereits vierte Saison der „Digitale Nürburgring-Langstreckenserie presented by Goodyear“ (DNLS). „Vorberichte mit den bekannten NLS-Moderatoren aus dem digitalen Studio direkt am Nürburgring und ein umfassender Livestream sorgen für abwechslungsreiche Stunden in der kalten Jahreszeit“, heißt es dazu vonseiten des Serien-Presenters Goodyear, der sein Engagement in der DNLS damit fortsetzt. Wie der Name der Serie verrät, wird auch die digitale Serie auf der Nordschleife gefahren. Das Starterfeld ist auf 60 Fahrzeuge begrenzt; Insgesamt geht es um einen Preisgeldtopf von 6.750 Euro. Es gibt fünf Termine einschließlich des Finales am 11. März 2023. ab