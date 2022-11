ASA-Fachbereich Business to Business (B2B) unter neuer Führung

Die Mitglieder des ASA-Fachbereichs Business to Business (B2B) haben am 15. November ein neues Führungsduo gewählt. Die Leitung des Fachbereichs übernehmen in den nächsten zwei Jahren Anja Heinl, Geschäftsführerin beim Hebebühnenspezialisten ATH-Heinl, und Martin Litwinschuh, Leiter Werkstattausrüstung beim Handelshaus LKQ/Stahlgruber. Die beiden nutzten die erste Sitzung nach ihrer Wahl, um gemeinsam mit den Mitgliedern eine Neuausrichtung ihres Fachbereichs zu diskutieren. Häufig geäußerter Wunsch der Mitglieder in der Sitzung war eine Schnittstellenfunktion des Fachbereichs zwischen den Handelsmitgliedern auf der einen und den sehr stark technisch spezialisierten ASA-Fachbereichen auf der anderen Seite. ASA ist der Bundesverband der Hersteller und Importeure von Automobil-Service Ausrüstungen, dessen Geschäftsstelle in Vaterstetten bei München ist; ASA-Präsident ist Frank Beaujean. ab