Millioneninvestment: Bohnenkamp verdoppelt seine Photovoltaikanlage

Der Reifengroßhändler Bohnenkamp setzt weiter auf regenerative Energie und baut seine Photovoltaikkapazitäten aus. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern Dachfläche erzeugt das Osnabrücker Unternehmen zukünftig mehr als 50 Prozent seiner benötigten Strommenge selbst. Osnabrücks Oberbürgermeistern Katharina Pötter informierte sich am Montag über den Ausbau der größten Solaranlage im Stadtgebiet. Die ersten 10.000 Quadratmeter Photovoltaikpaneele hatte die Bohnenkamp AG an ihrem Hauptsitz in Osnabrück bereits im Jahr 2020 installiert. Schon damals handelte es sich bei der Anlage um die größte im Osnabrücker Stadtbereich. Nun hat das Unternehmen seine Kapazität für eine CO 2 -neutrale Energiegewinnung verdoppelt.

