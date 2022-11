„Love Letters to the Muse“ – Pirelli-Kalender erschienen

Nun ist er erschienen, der neue Pirelli-Kalender 2023. Die 49. Ausgabe von The Cal, wie der weltbekannte Kalender üblicherweise nur genannt wird, wurde gestern Abend im Mailänder Museum für zeitgenössische Kunst „Pirelli HangarBicocca“ der Öffentlichkeit präsentiert. Die australische Fotografin Emma Summerton betitelt den Kalender mit „Love Letters to the Muse“, auf Deutsch: Liebesbriefe an die Muse, und hat ihn demnach „ihren Musen gewidmet, das heißt all den Frauen, die für sie als Künstlerin und als Person auf ihrer Suche nach Inspiration ein Leitbild waren und sie auf ihrem Weg und in ihren Entscheidungen begleiteten“, schreibt dazu Pirelli. Der neue Pirelli-Kalender, erschienen im Jahr des 150-jährigen Bestehens des italienischen Reifenherstellers, enthält 28 Aufnahmen von 14 Models, die in dem verträumten Stil, der die Arbeit von Emma Summerton unverwechselbar macht, dargestellt werden.

Seit der ersten Ausgabe von 1964 ist Emma Summerton die fünfte Frau, die ihren Namen unter den Kalender setzt, und hat auch selbst, zusammen mit dem Regisseur Carlo Alberto Orecchia, die Regie für das Präsentationsvideo von The Cal übernommen. „Für den Kalender wollte ich zum eigentlichen Ursprung des Wortes Muse zurückkehren. Muse stand ursprünglich nicht nur für eine Quelle der Inspiration, sondern auch für einen Menschen, der eine literarische, wissenschaftliche oder künstlerische Begabung besaß“, betonte Emma Summerton ihre Motivation für den aktuellen Pirelli-Kalender. Wie sie von sich selbst sagt, ist sie „fasziniert von den Frauen, die außerordentliche und kreative Dinge schaffen, von den Frauen, die mich während meines ganzen Werdeganges und meines ganzen Lebens inspiriert haben, angefangen bei meiner Mutter. Frauen, von denen ich viel gelernt habe: Schriftstellerinnen, Fotografinnen, Dichterinnen, Schauspielerinnen und Regisseurinnen. Meine Vorstellung war es also, diese außergewöhnlichen Frauen zu ehren und eine Welt zu schaffen, in der ich sie darstellen kann“. ab