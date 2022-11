Pkw-Zulassungen europaweit erneut im Plus – Jahresverlauf im Minus

Europaweit stiegen die Pkw-Neuzulassungen auch im Oktober weiter an, und zwar um 14,1 Prozent; das Plus der EU-Länder allein lag indes bei 12,2 Prozent. Auch wenn der Herstellerverband ACEA damit über den dritten Wachstumsmonat in Folge berichten kann, bleiben die Zahlen für den bisherigen Jahresverlauf fast allerorten im negativen Bereich. So lag das Minus europaweit von Januar bis Oktober bei 7,8 Prozent, in der EU sogar bei 8,1 Prozent. Der deutsche Markt entwickelte sich demgegenüber etwas positiver. Obwohl die Pkw-Neuzulassungen im Oktober der ACEA zufolge um 16,8 Prozent zulegten, was einem Zulassungsplus von immerhin 30.000 Autos entspricht, lag der hiesige Markt für Januar bis Oktober immer noch mit 5,5 Prozent im Minus. Wie die ACEA betont, lägen die aktuellen – im Vorjahresvergleich positiven – Oktober-Zahlen immer noch deutlich hinter denen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. ab