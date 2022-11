Zuwachs für das „Tweel“-Portfolio von Michelin

Im nordamerikanischen Markt baut Michelin das Angebot innerhalb seines „Tweel“-Portfolios aus. Dahinter verbirgt sich bekanntlich eine Rad-Reifen-Einheit, die im Gegensatz zu konventionellen Reifen ohne Luft auskommt. Konkret führt das Unternehmen eine neue Dimension seines „Tweel UTV“ genannten Profils ein, wovon sich der Hersteller nicht zuletzt mögliche Homologationen bei seinen Erstausrüstungskunden verspricht so wie etwa Aufsitzmäher des Anbieters Mean Green seit Kurzem mit dem „X Tweel Turf“ des Herstellers bereift werden können. Die zusätzlich zu der bisher bereits verfügbaren „Tweel-UTV“-Variante in 26x9N14 nun auch in 26x11N14 verfügbare Größe sei nämlich eine für ein breite(re)s Anwendungsspektrum, heißt es. cm

