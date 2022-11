Beissbarth trennt sich „einvernehmlich“ von Geschäftsführer Visel

Die Beissbarth GmbH trennt sich nach nur sieben Monaten wieder von ihrem erst zum 1. April berufenen Geschäftsführer Thomas Visel. Die Trennung finde „einvernehmlich“ statt, Visel werde in seine Tätigkeit als Unternehmensberater zurückkehren. Er hatte zuvor als Interims-CFO (seit 1. Oktober 2021) und als Geschäftsführer in Zusammenarbeit mit Geschäftsführer und CEO Gary Palmer den seit Anfang Juli laufenden Restrukturierungsprozess verantwortet und das Eigenverwaltungsverfahren und den M&A-Prozess in Gang gebracht, wie es dazu aus München von dem Prüf- und Servicegerätehersteller heißt. Geschäftsführer Gary Palmer werde mit der Unterstützung des Sanierungsgeneralbevollmächtigten und CRO Jean-Olivier Boghossian und dem Sachwalter Dr. Matthias Hofmann den M&A-Prozess im Eigenverwaltungsverfahren zu Ende begleiten und das Unternehmen gemeinsam mit einem Investor in die Zukunft führen, heißt es dazu abschließend von Beissbarth. arno.borchers@reifenpresse.de