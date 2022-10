„Gute“ Reifennachfrage: Nokian Tyres passt Umsatzprognose an

Dass Nokian Tyres durch den Ukraine-Krieg Russlands in große Probleme geraten ist, was die Versorgung der Region Zentral-Europa mit Reifen betrifft, ist hinlänglich bekannt; auch, dass der Hersteller nun einen „kontrollierten Rückzug“ aus Russland vornimmt und seine hiesige Vertriebsorganisation der Versorgungslage entsprechend anpasst. „Dennoch“, so schreibt der finnische Hersteller jetzt, sei „die Nachfrage nach Reifen gut geblieben“, sagt allerdings nicht konkret, für welche Märkte dies gilt. Außerdem sei es Nokian Tyres gelungen, „die Kosteninflation durch umgesetzte Preiserhöhungen einzudämmen“, und auch die Wechselkursentwicklungen beeinflussten die Umsätze positiv. Angesichts einer solchen Situation passt Nokian Tyres nun seine Umsatzerwartungen für das laufende Jahr an, und zwar nach oben. Mitte Juni hatte der Hersteller noch einen rückläufigen oder gleichbleibenden Umsatz für 2022 prognostiziert. Die neue Prognose sagt nun gleichbleibende oder wachsende Umsätze voraus. Der operative Gewinn hingegen soll sich im aktuellen Jahr weiterhin „stark rückläufig“ entwickeln. Nokian Tyres veröffentlicht seinen nächsten Quartalsbericht am kommenden Dienstag; zuletzt hatte Nokian Tyres Anfang August Geschäftskennzahlen veröffentlicht. arno.borchers@reifenpresse.de