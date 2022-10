BRV-Grundlagentraining „Technik-Basics“ findet in Hamburg statt

Für das kommende Frühjahr steht ein dreitägiges Training rund um reifen- und rädertechnisches Grundlagenwissen in den Bereichen Pkw, Llkw und Lkw im Terminkalender des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV). Seine „Technik-Basics“ genannte Fortbildung findet vom 14. bis zum 16. Februar 2023 in Hamburg statt – Anmeldeschluss dafür ist der 13. Januar. „Der Kurs richtet sich an neue Mitarbeiter sowie Quereinsteigen und Interessierte, die ihr Wissen über die technischen Grundlagen von Reifen und Räder vertiefen möchten“, so der BRV. Eine Teilnahmebuchung ist über die Verbandswebsite möglich unter dem Menüpunkt Mitglieder/Aus- und Weiterbildung. cm