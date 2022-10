Winterreifen sind Ganzjahresprofilen bei WA-Onlineumfrage voraus

Die richtige Bereifung für die kalte Jahreszeit ist trotz der in diesem Herbst bislang noch vergleichsweise milden Witterung in vielen Publikumsmedien ein Thema. So auch beim Westfälischen Anzeiger (WA), der neben Ratschlägen rund um Dinge wie den optimalen Zeitpunkt zum Umrüsten auf für winterliche Bedingungen geeignete Reifen, im Falle eines Falles drohende Bußgelder beim Fahren mit Sommerreifen und dergleichen mehr zudem eine Onlineumfrage auf seinen Webseiten dazu durchführt, ob Autofahrer denn eher auf Winter- oder nicht doch auf Ganzjahresreifen setzen. Bis dato werden knapp 700 Teilnehmer an der Abstimmung ausgewiesen, wobei allerdings 3,6 Prozent angegeben haben, gar kein Auto zu fahren. Abgesehen davon stehen momentan Winterreifen leicht höher in der Gunst der Umfrageteilnehmer: Zumal 55,7 Prozent für sie votierten, sodass die verbleibenden 40,1 Prozent offenbar Ganzjahresreifen den Vorzug geben. christian.marx@reifenpresse.de