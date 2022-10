Trelleborg Wheel Systems kann Umsätze und Erträge deutlich steigern

Auch die Trelleborg-Unternehmensgruppe konnte in den vergangenen Monaten ihre Umsätze und Erträge weiter deutlich steigern. Wie es dazu im aktuellen Neunmonatsbericht heißt, steht das Plus bei Umsätzen konzernweit bei 23,7 Prozent, beim EBIT sogar bei 28,6 Prozent. Das schwedische Unternehmen berichtet die Zahlen der Sparte Trelleborg Wheels Systems (TWS), die bekanntlich an Yokohama Rubber verkauft werden soll, unterdessen nur noch als sogenannte „auslaufende Tätigkeit“ und damit nicht mehr als Teil der Zahlen der Unternehmensgruppe. Dennoch wird deutlich: Das Reifen- und Rädergeschäft hat sich in den vergangenen neun Monaten ungeachtet eines anspruchsvollen Geschäftsumfeldes ebenfalls positiv entwickelt. Während der Umsatz von Trelleborg Wheel Systems um 34,9 Prozent zulegte, machte das EBIT sogar einen Satz um 42,6 Prozent, woraus sich eine EBIT-Marge von nunmehr 13,6 Prozent ergibt (Gruppe: 17,4 Prozent). Rund zwei Drittel des Umsatzwachstums geht dabei auf das Konto von Preissteigerungen in Reaktion auf höhere Kosten, das verbleibende Drittel auf Wechselkursveränderungen. arno.borchers@reifenpresse.de

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.