„Spektakuläre Aktion“: Reifen Straub liefert Linglong-Reifen aus

Erst kürzlich hatte Reifen Straub das aktuelle Winterreifensortiment von Linglong präsentiert, mit dem man in die Saison gehen wolle, jetzt seien die Kunden per Expresstransporter beliefert worden, und zwar „unmittelbar aus dem eintreffenden Container“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. „Unsere Linglong-Bevorratungskunden, insbesondere in der Alpenregion, haben bereits darauf gewartet,“ berichten Eugen und Marc Straub über die „spektakuläre Aktion“. Weiter: „Wir waren mit der anliefernden Spedition und ihrem Fahrer quasi im ständigen Kontakt, damit wir alles bei uns noch perfekt timen konnten.“ In Summe stünden damit nun rund 280 Linglong-Varianten für den Handel bereit. ab