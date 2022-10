Bridgestone und Maxxis investieren in Indien

Lokalen Medienberichten zufolge planen sowohl Bridgestone als auch Maxxis, ihre Aktivitäten in Indien zu verstärken. Die Maxxis-Gruppe beabsichtigt demnach, in den nächsten fünf Jahren weitere 100 Millionen US-Dollar zu investieren, um einen Anteil von 15 Prozent am Zweiradreifenmarkt zu erreichen, während die Bridgestone Corporation ihre Produktionskapazität für Autoreifen im nächsten Jahr um zehn Prozent erhöhen will, um die steigende Nachfrage von Erstausrüstern und Nachrüstern zu decken.

