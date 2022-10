Zweiradneuzulassungen in etwa auf Vorjahresniveau

Während sich die Neuzulassungszahlen bei den Pkw und – weil sie das größte Teilsegment dabei bilden – auch bei den Kfz insgesamt in den ersten neun Monaten des Jahres rückläufig entwickelt haben in Deutschland, präsentiert sich der Markt motorisierter Zweiräder bis dato zumindest in etwa auf Vorjahresniveau. Zwar sind nach den aktuellen Zahlen vom Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) von Januar bis September mit fast 96.000 Krafträdern beinahe acht Prozent weniger „richtige“ Motorräder neu auf bundesdeutsche Straßen gekommen als im selben Zeitraum 2021. Alle anderen Teilsegmente präsentieren sich dafür aber mehr oder weniger stark im grünen Bereich. Dabei wird für die sich ebenso wie Krafträder durch einen Hubraum über 125 Kubikzentimeter auszeichnenden Kraftroller ein mit über 14 Prozent deutlich zweistelliges Plus auf fast 15.900 Einheiten ausgewiesen. Leichtkraftroller waren gar gut 19 Prozent gefragter, und für Leichtkrafträder wird ein Wachstum um immerhin noch zweieinhalb Prozent ausgewiesen, sodass bei den Fahrzeugen mit bis zu 125 Kubikzentimetern Hubraum letztlich gut 30.100 respektive 30.800 Maschinen unterm Strich stehen. Insgesamt sind damit alles in allem knapp 172.800 motorisierte Zweiräder im bisherigen Jahresverlauf neu zugelassen worden, was lediglich einem kleinen Minus gegenüber den 173.200 Einheiten des Vorjahreszeitraumes gleichkommt. christian.marx@reifenpresse.de