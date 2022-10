Fragezeichen hinter Neubau von Conti-Forschungszentrum

In diesem Frühjahr hatte Continental den Neubau eines Forschungszentrums in Neu-Ulm angekündigt im Zuge der Ausweitung seiner Aktivitäten im Bereich Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren. Laut dem Südwestrundfunk (SWR) hat der Zulieferer den eigentlich für Dezember vorgesehenen Spatenstich für das 50-Millionen-Euro-Investment nun aber ganz offensichtlich abgesagt. Wie es in einer Sendung von heute Morgen unter Berufung nicht zuletzt auf eine entsprechende Berichterstattung der Südwest-Presse weiter heißt, sei zudem unklar, ob die Neubaupläne überhaupt umgesetzt würden. Als Grund für die einstweilige Absage soll das Unternehmen auf die derzeitigen Herausforderungen rund um die Energiekrise und Inflation verwiesen haben. cm