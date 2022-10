Komplette Niso-Tech-Sets für die Reifen-/Räderlagerung in Containern

Gehörten in Form unter anderem von Radschutzmatten auch bisher schon Lagerlösungen für Reifen und Räder zum Portfolio des Essener Niso Tech GmbH (früherer Name: Safety Seal), so hat das Unternehmen sein diesbezügliches Angebot nun erweitert um komplette Sets für die Lagerung von Kundenrädern oder Reifen in Containern. Dasjenige für 40-Fuß-Container zur Lagerung von 288 Kompletträdern oder Reifen in drei Ebenen umfasst demnach zehn Regalständer mit 48 Regaltraversen und Sicherungsstiften. Analog dazu sollen in 20-Fuß-Containern 144 Reifen Platz finden, wobei die als robust beschriebenen Regalständer neutral grau (RAL 7016) und die Quertraversen in RAL 7042 pulverbeschichtet sind. „Das Container-Set zur Reifenlagerung schafft Platz in jedem Container und eignet sich außerdem hervorragend für Werkstätten, in denen eine Reifenlagerung im Innenbereich aus Platzgründen nicht möglich ist – vorausgesetzt man hat bzw. bekommt einen Container“, so die Essener. Sämtliche Regalkomponenten seien jedoch auch einzeln zum Beispiel für den individuellen Einsatz in bestehenden Lagern lieferbar, heißt es. cm