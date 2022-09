Yokohama Rubber verkündet Ende seiner Kartreifenaktivitäten

Yokohama Rubber will sich zum Ende des Jahres aus dem Geschäft mit Kartreifen zurückziehen. Wie der japanische Hersteller dazu mitteilt, restrukturiere man unter dem Dach des Managementplans YX2023 derzeit die geschäftlichen Aktivitäten. Im Mittelpunkt dabei: Wachstum für die nächste Generation und Maximierung der Umsätze in wertschöpfenden Segmenten. Yokohama Rubber schreibt dies zwar nicht wörtlich, aber offenbar findet das Geschäft mit Kartreifen in einer solchen Strategie keinen Platz mehr. Yokohama Rubber produziert seit 2001 Kartreifen und vermarktet diese weltweit, der Hersteller ist außerdem Sponsor zahlreicher nationaler und internationaler Serien und Meisterschaften gewesen bzw. ist es noch, wolle man doch sämtliche noch laufenden vertraglichen Verpflichtungen erfüllen, wie es dazu heißt. Motorsport erachte man auch zukünftig als zentral für die Entwicklung von Straßenreifen. Erst vor zwei Jahren hatte bereits Bridgestone seinen Rückzug aus dem Kartreifengeschäft mitgeteilt. ab