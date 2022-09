VDA bezeichnet IAA Transportation als „überaus erfolgreich“ – Keine Besucherzahlen

Die erste IAA Transportation endete gestern „überaus erfolgreich“, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) heute bilanziert, obwohl auf der ersten Veranstaltung dieser Art nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie nur 1.402 Aussteller aus 42 Ländern ausstellten. Als die letzte Messe dieser Art 2018 in Hannover stattfand – damals noch als IAA Nutzfahrzeuge; 2020 war die Messe coronabedingt ausgefallen –, waren immerhin 2.174 Aussteller aus 48 Ländern vor Ort. „Nach der IAA Mobility haben wir auch die IAA Transportation erfolgreich weiterentwickelt und neu erfunden. Wir zeigen jetzt die ganze Bandbreite der Logistik, von Lkw bis Lastenrad, von Lieferwagen bis Paketdrohne. Dieser Mut hat sich ausgezahlt, der große Zuspruch der Aussteller und Besucher zeigt, wie richtig dieser neue Ansatz ist“, betonte dazu VDA-Präsidentin Hildegard Müller zum Abschluss der IAA Transportation in Hannover. Wie groß genau der „Zuspruch der Besucher“ war, teilte der VDA indes nicht konkret mit, außer dass man vor Ort Besucher aus 72 Ländern während der sechs bzw. sieben (einschließlich Pressetag) Messetagen begrüßen konnte. Die nächste IAA Transportation findet planmäßig vom 17. bis 22. September 2024 in Hannover statt (Pressetag am 16. September 2022). ab