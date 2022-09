Niso Tech rückt Zughammer in den IAA-Transportation-Fokus

Auf der IAA Transportation vergangene Woche zeigte Niso Tech weite Teile seines Sortimentes für Nutzfahrzeuge. Wie das Unternehmen auf der Messe in Hannover erklärte, habe man für die Präsentation den Zughammer zum Lösen von Lkw-Rädern in den Fokus gerückt. Dieser sei „optimal für den Einsatz im Servicemobil“, betonte dazu Michael Lenhart. Der Zughammer sei aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt und halte daher „über viele Jahre einer hohen Belastung stand“, so der Sales Coordinator bei Niso Tech. Beim Lösen der Räder beschädige der Zughammer diese nicht, verspricht das Unternehmen mit Sitz in Essen weiter. Niso Tech bietet Zughammer für Räder aus Stahl und aus Aluminium an. arno.borchers@reifenpresse.de