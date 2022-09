Hämmerling präsentiert „Erfolgsmodell HG2144“ und Neuheit HG2146T

Für die Hämmerling Group ist die IAA Transportation seit jeher eine Plattform, um sich mit seinem Angebot an Reifen, Rädern und auch Kompletträdern im Markt zu zeigen. Dabei passe die Messe gut zur Ausrichtung, hieß es dazu am Stand des Paderborner Großhändlers, der mit seinen Reifen- und Rädermarken bekanntlich auch etliche Erstausrüster bedient, darunter auch Branchengrößen wie Krone. Im Mittelpunkt der Hämmerling-Präsentation in Hannover auf der IAA standen demnach die Reifenmarken Athos und Mäxx aus Produktionsstätten in Südostasien sowie die Rädermarke Talas. Eine der Produktneuheiten, die Hämmerling auf der Messe zeigte: der Athos-Trailerreifen HG2146T. Der Reifen in 385/65 R22,5 verstehe sich als „Alternative zu unserem Erfolgsmodell HG2144“, schreibt der Großhändler in seiner aktuellen Broschüre. Dabei baue der Reifen auf dem Athos HG2144 in 385/65 R22,5 auf, dem man bei Hämmerling „Laufleistungen von 350.000 Kilometern“ bescheinigt. Das neue Profil HG2146T, dessen Einführung noch vor dem Ende dieses Jahres geplant sei, zeichne sich unter anderem durch seine Robustheit und seine 3PMSF-Markierung für die Nutzung das ganze Jahr über aus. Zudem gebe man seinen Kunden mit dem neuen HG2148 „einen echten Winterprofi an die Hand“, so der Großhändler in Hannover. arno.borchers@reifenpresse.de