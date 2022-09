„Berlin“-Rad der Alcar-Marke AEZ jetzt verfügbar

Hatte die Alcar-Gruppe das „Berlin“ getaufte Rad ihrer Marke AEZ im Frühjahr schon als Neuheit für diesen Herbst angekündigt, so ist das speziell für Fahrzeuge von Mercedes entwickelte Modell nach Unternehmensangaben nunmehr im Markt erhältlich. Angeboten wird es mit zahlreichen ECE-Anwendungen in den Dimensionen 7,5×18 Zoll, 8,5×18 Zoll, 7,5×19 Zoll, 8,0×19 Zoll, 8,5×19 Zoll und 9,0×19 Zoll mit Fünflochanbindung und Traglasten von bis zu 775 Kilogramm zur genehmigungsfreien Verwendung etwa bei der A-, B- und C-Klasse der Stuttgarter sowie deren GLC, EQA und der E-Klasse inklusive mehrerer AMG-Varianten. Das gegossene einteilige Rad ist demnach winterfest und verfügbar in zwei Lackierungen: schwarz glänzend mit poliertem Horn und schwarz glänzend frontpoliert. cm