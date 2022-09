Pkw-Neuzulassungen drehen laut ACEA europaweit ins Plus – auf niedrigem Niveau

Die Pkw-Neuzulassungen in Europa sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt weiter rückläufig, auch wenn der Monat August in vielen Ländern positiv endete. Wie dazu der Herstellerverband ACEA mitteilt, lag die europäische Zulassungsstatistik von Januar bis August mit 11,8 Prozent im Minus; per Ende Juli lag diese Kennziffer noch bei minus 13,3 Prozent. Dem Verband zufolge endete damit ein bereits seit 13 Monaten andauernder Schrumpfungsprozess in den europäischen Neuzulassungen, auch wenn die August-Zahlen immer noch unter dem Vor-Pandemie-Niveau liegen. Auch auf dem deutschen Markt zeigte sich im vergangenen Monat ein solches Plus in der Zulassungsstatistik; die Deutschen ließen drei Prozent mehr Pkw erstmals zu als im August 2021. Daraus ergibt sich eine Verringerung des bisherigen Jahresminus‘ von 11,3 Prozent (per Ende Juli) auf 9,8 Prozent (Ende August). ab