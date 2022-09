Rema Tip Top erweitert Line-up für Reparaturpflaster mit bimodaler Verbindungsschicht

Im November des vergangenen Jahres hat Rema Tip Top als erstes Unternehmen weltweit ein Reifenreparaturpflaster mit bimodaler Verbindungsschicht „für außergewöhnlich hohe Ersthaftung“ auf den Markt gebracht. Zunächst nur für Radialreifen verfügbar, bietet das Unternehmen diese Technologie jetzt auch bei PN-Reparaturpflastern für Diagonalreifen sowie für Schnellreparaturen bei Pkw- und Lkw-Reifen an. Bei der bimodalen Verbindungsschicht handelt es sich um eine spezielle Kombination verschiedener Gummiarten, die eine außergewöhnlich hohe Ersthaftung am Reifen gewährleisten soll, den sogenannten Green Tack. Für diese Innovation in der Reifenreparatur hat Rema Tip Top bereits Patent angemeldet. Bisher war die bimodale Verbindungsschicht nur in der Pflasterlinie Premium in den Serien 100, 300 und 500 für Radialreifen verfügbar. Alle Reparaturmaterialien mit bimodaler Verbindungsschicht werden von Rema Tip Top ausschließlich in Deutschland produziert. ab